Secrétaire général adjoint du cabinet du président de la République à 34 ans, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique à 36 et désormais président de la République à 39. Inconnu du grand public à l'heure de l'élection de François Hollande en mai 2012, Emmanuel Macron est parvenu dimanche 7 mai à remporter son défi : accéder à l'Élysée, un peu plus d'un an seulement après la création de son mouvement, "En Marche !".



Ces derniers mois, la journaliste Anne Fulda a tenté de percer les secrets de ce fils d'un professeur de neurologie et d'une conseillère de la sécurité sociale. De son travail est paru un ouvrage intitulé "Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait", chez Plon, le 6 avril dernier. Elle y décrit un personnage mystérieux, "un homme qui n'aime pas trop se livrer", probablement pour "se protéger", sans doute par "pudeur" aussi.

Interrogée au lendemain de son élection sur RTL, la femme de 53 ans souligne les "deux facettes" d'Emmanuel Macron "depuis qu'il est enfant. Ses parents me le disait, c'était à la fois un enfant qui était dans son monde, qui aimait lire, qui pouvait rester dans sa bulle. Et lorsqu'il était en société, avec d'autres, éprouvait le besoin d'attitrer le regard sur lui, et attirait d'ailleurs le regard sur lui. Donc à la fois solitaire et très sociable".

Ce "paradoxe", elle le retrouve aujourd'hui. "Sa femme dit justement de lui, finalement, qu'il est insaisissable. Personne ne le connaît vraiment, il n'a besoin de personne et personne n'entre vraiment dans son périmètre". Mais parallèlement, comme nombre de personnalités politiques, "il a ce besoin d'être aimé, de trouver le réconfort voire l'admiration dans le regard de l'autre", même si "c'est quelqu'un qui peut aller vers la confrontation et qui aime parfois aller dans la transgression".



Selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a été élu avec 66,10% des voix, contre 33,90% à Marine Le Pen. La passation de pouvoir avec François Hollande aura lieu dimanche 14 mai à l'Élysée.