Macron mieux réélu dans un sondage ? "Rassurant", décrypte Alba Ventura

publié le 23/10/2017 à 08:26

Malgré des sondages en baisse, Emmanuel Macron serait réélu si la présidentielle avait lieu cette semaine. Il serait même mieux élu. Quatre points de plus, six mois plus tard. C'est ce que nous enseigne l'enquête réalisée par l'institut du sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. Voilà qui prouve une fois encore que la popularité ne fait pas l'élection.



Il faut préciser qu'en 2012, six mois après l'élection, l'Ifop notait que François Hollande était devancé par Nicolas Sarkozy. Cette fois, Emmanuel Macron améliore son propre score. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à la fois, il n'y a pas de déception brutale de la part de ses électeurs de premier tour de la présidentielle, et parce que les électeurs de droite sont plus nombreux à voter pour lui.

Le chiffre le plus surprenant de ce sondage n'est pas tellement qu'un électeur de François Fillon sur cinq voterait pour Emmanuel Macron, si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, mais que 36% (plus d'un tiers) des électeurs de Sarkozy de 2012 mettraient un bulletin Macron aujourd'hui. Pour l'électeur de droite, il y a trois sujets essentiels : l'économie, l'école et la sécurité.



Sur l'économie, Emmanuel Macron a engagé des réformes que la droite avait promis (Code du travail, ISF). Sur l'éducation, il a pris le ministre dont la droite rêvait (Jean-Michel Blanquer). Sur la sécurité, sans doute les sympathisants de droite attendent de voir, mais globalement ils approuvent. Et le transfert de l'état d'urgence dans la loi a été plutôt bien reçu.

REM et Républicains "raccords"

L'électeur de droite ne peut que se retrouver dans la politique conduite par Emmanuel Macron. Cet été, les Républicains ont organisé un grand questionnaire pour connaitre les attentes des militants. Ce qui ressortait, c'est que la droite devait être d'abord réformatrice, ensuite libérale. Dans les grandes lignes, ils sont "raccords".



Sans compter qu'Emmanuel Macron mène son action avec des ministres et un premier ministre de droite. Tout cela lui a permis d'élargir sa base à droite. Notez par ailleurs que le Président obtient le meilleur score chez les "retraités", alors qu'il leur a annoncé une hausse de la CSG.



Malgré toutes les critiques dont Emmanuel Macron est l'objet, il y a quelque chose de "rassurant" dans ce que révèle le sondage Ifop. Dans cette enquête, on voit que Marine Le Pen reste stable. Cela signifie que les électeurs de la présidente du FN lui restent fidèle, mais elle ne parvient pas à séduire au-delà. Pour le moment, du côté des Républicains, on est en reconstruction et on ferme la porte à tout rapprochement avec le FN.

Paysage politique émietté

Jean-Luc Mélenchon, de son côté, occupe certes la troisième place à la faveur du retrait de François Fillon, mais il est en baisse par rapport à son score de premier tour. Mais même en baisse, il bloque toute possibilité d'unité à gauche. Surtout avec le PS, parce qu'il veut être le seul à émerger.



Toute cette balkanisation des partis, d'une certaine façon, profite à Emmanuel Macron. Ce n'est pas idéal d'avoir un paysage politique aussi émietté. Mais il en ressort qu'il n'y a pas d'autres leaders crédibles. Pas d'autres alternatives. Pas d'autres débouchés politiques. Que lui !