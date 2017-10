Macron a fait la démarche pour reconnaître les symboles européens

publié le 20/10/2017 à 16:15

Dans un courrier adressé cette semaine au président du Conseil européen Donald Tusk, le chef de l'État français annonce que la France rejoint les 16 autres pays reconnaissant le drapeau bleu aux 12 étoiles et les autres symboles de l'UE. "C'est un geste avant tout symbolique et politique", explique l'Élysée. "La France confirme ainsi son attachement aux symboles européens."



Il avait annoncé le 10 octobre sa décision à l'occasion d'un débat sur l'Europe à Francfort (Allemagne). Le courrier d'Emmanuel Macron, dont le contenu n'a pas été rendu publique par l'Élysée, porte sur l'acceptation de la Déclaration 52 du Traité de Lisbonne, qui stipule que "le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de L'Ode à la joie de la Neuvième symphonie de Beethoven, la devise "Unie dans la diversité", l'euro en tant que monnaie de l'UE et la Journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'UE et de leur lien avec celle-ci".

La présence du drapeau à l'Assemblée nationale avait été contestée par certains partis, dont La France insoumise. En répondant à la polémique, Emmanuel Macron a assuré être "très heureux, à l'occasion de ce Conseil européen, là où plusieurs cherchent aujourd'hui à créer des divisions, un repli français, de réaffirmer l'attachement de la France au drapeau et à l'hymne européen", au début du sommet à Bruxelles.