Robert Ménard associe "les islamistes" et "nos banlieues"

publié le 10/07/2017 à 16:00

Éternel habitué des provocations et des déclarations polémiques, le maire de Béziers Robert Ménard s'est fendu d'un tweet dimanche 9 Juillet qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Avec une référence à la reprise par le pouvoir irakien de la ville de Mossoul contre Daesh, Robert Ménard fait le lien entre "les islamistes" et "les banlieues". Pour l'ancien président de Reporter Sans Frontières, après "la victoire sur les islamistes à Mossoul, il faut continuer dans nos banlieues".



Mossoul, la deuxième ville d'Irak, a été reprise à l'organisation terroriste de l'État islamique après une bataille de neuf mois.

Victoire sur les islamistes à #Mossoul. Il faut continuer jusque dans nos #banlieues — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 9 juillet 2017

Déjà condamné en Avril 2017 à 2.000 euros d'amende pour "provocation à la haine et la discrimination" suite à une déclaration sur le nombre d'enfants musulmans à Béziers, Robert Ménard n'en est pas à son coup d'essai concernant les sorties sur l'islam et les théories identitaires. Dans ce tweet du 1er Septembre 2016, le maire de Béziers évoquait notamment la théorie très controversée du "grand remplacement", selon laquelle les étrangers non européens remplaceraient la population "de souche".

En décembre 2016, c'était le projet d'un référendum prévoyant la consultation des bitterois sur l'immigration qui avait été suspendu par le tribunal administratif de Montpellier. Robert Ménard voulait soumettre aux habitants la question "Approuvez-vous l'installation de nouveaux migrants, imposée par l'État, sans consultation du conseil municipal ?", jugée non conforme au code des collectivités.

Comparez une photo de classe des années 70 avec une photo d'aujourd'hui. #GrandRemplacement incontestable ! pic.twitter.com/5fYWbh9UtY — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 3 octobre 2016