Loterie spéciale patrimoine : Françoise Nyssen espère "20 millions d'euros"

publié le 17/11/2017 à 18:22

Le patrimoine au cœur d'une grande loterie. Un tirage spécial du Loto va se dérouler en septembre 2018 et un nouveau jeu de grattage va être lancé, dans le même temps, par la Française des Jeux. L'objectif : alimenter le budget qui servira à préserver et améliorer le patrimoine français, un pan de la culture française "absolument incroyable", des mots de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, invitée de RTL soir ce vendredi 17 novembre.



"Il y a un nombre de bâtiments, de sites partout sur le territoire (...). Les Français sont fiers, c'est une chance, mais il faudrait aller encore plus loin", explique la ministre, qui a annoncé ce vendredi 17 novembre la mise en place de ces deux projets de jeux. Cette nouvelle opération culturelle, qui se trouvait dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron, "pourrait se faire à la faveur des journée européennes du patrimoine", affirme Françoise Nyssen, qui en appelle à de potentiels futurs participants.

"Plus ils iront vers ce loto et plus la somme atteinte pourra être importante. Nous attendons de l'ordre de 20 millions (d'euros) qui seront affectés à un fonds spécifique, 'Patrimoine en péril', et ce fonds servira à la réhabilitation du patrimoine protégé et non protégé", détaille la ministre, qui rappelle que "sur les 85 millions de touristes qui viennent chaque année en France, la moitié visite un lieu culturel".