Exposition universelle 2025 : Paris lance officiellement sa candidature

et Loïc Farge

publié le 15/11/2017 à 13:07

C'est ce mercredi 15 novembre que la France présente son projet pour accueillir l'Exposition universelle en 2025. L'événement aurait lieu du 1er mai au 31 octobre 2025, un an après les jeux Olympiques à Paris. Il pourrait accueillir 50 millions de visiteurs et ses retombées économiques sont évaluées à 23 milliards d'euros.



Mais à quoi ressemble une exposition universelle ? "Théoriquement c'est à chaque fois un nouveau pas vers le futur, avec une nouvelle génération", explique sur RTL Jean-Christophe Fromentin, porteur du porteur de ce projet en tant que président du Comité Expofrance 2025.

"C'est un grand moment d'humanité, c'est aussi un moment d'innovation", poursuit le maire de Neuilly-sur-Seine. "Mais c'est surtout un moment idéal de partager le futur avec le grand public, pour finalement le rendre acceptable face à toutes ces innovations", argue-t-il. Une occasion d'essayer d'imaginer l'avenir, "mais pas seulement dans le domaine technologique ou scientifique", prévient-t-il. Et de mettre en avant l'aspect culturel, via "les effets de levier qu'on peut tirer de la rencontre entre les populations".



Combien cela peut-il coûter à la France ? "La bonne question est plutôt quel est le budget alloué à cette exposition", corrige Jean-Christophe Fromentin. "On en a fait une entreprise. C'est la raison pour laquelle j'ai dit dès le départ au président de la République qu'il n'y aurait pas de subventions", assure-t-il.