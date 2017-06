Attentat à Londres : gare aux "fake news" et aux rumeurs

publié le 04/06/2017 à 16:44

Elles gangrènent un peu plus les pires événements. Rumeurs et fake news - fausses informations - nourrissent le climat de terreur consécutif aux attentats. Les attaques du London Bridge et de Borough Market, qui ont frappé la ville de Londres dans la nuit du 3 au 4 juin et fait 7 victimes et plus de quarante blessés, n'ont pas échappé à ce danger des réseaux sociaux.



Très vite, une photo a circulé qui montrait un homme au volant de son véhicule, présenté comme l'un des assaillants. Seulement l'homme en question est un comédien américain, Samuel Hyde, et sa photo a été diffusée par plusieurs dizaines de "trolls", des internautes au cynisme provocant qui aiment à s'épancher sur les polémiques.

La photo est ensuite parvenue à certaines personnes qui n'avaient pas connaissance de ce comédien et ont cru bien faire en relayant la photo de Samuel Hyde qu'elles pensaient être un assaillant. Voici nos conseils pour repérer ce genre de piège et ne pas faire circuler de fausses informations.

Privilégier les sources officielles

Si la tentation est forte de s'informer minute par minute lors d'un événement d'ampleur, il convient d'optimiser son fil d'information, sur Twitter par exemple, en privilégiant les sources officielles, policières et politiques. Pour les reconnaître, Twitter attribue une pastille aux comptes qu'elle reconnaît, au terme d'une procédure, comme authentiques.

Les sites authentifiés bénéficient d'une pastille bleue.

Se méfier des images qui reviennent à chaque attaque

Lorsqu'une attaque a lieu, des photos parfois choquantes, qui montrent des corps humains au sol et beaucoup de sang, reviennent régulièrement. L'une de ces images avait par exemple été partagée en juillet 2016 pour illustrer l'attaque survenue dans un centre commercial à Munich (Allemagne), mais elle correspondait à une attaque bien antérieure à Johannesburg. Si rétablir cette vérité n'enlève rien ni au drame allemand ni au drame sud-africain, cela permet là encore de ne pas relayer d'images qui ne correspondent pas à la réalité et contribuent à ajouter de l'horreur "fake" à l'horreur.

Ne pas relayer les propos de "ces amis qui ont un ami qui..."

La proximité avec des personnes présentes dans une ville touchée par une attaque peut vite parasiter l'information. "Mon oncle travaille auprès du gouvernement, il m'a dit que d'autres attaques étaient en cours", peut-on alors lire sur les réseaux sociaux. Le message se propage et la rumeur enfle... Mais rien n'est vrai. Ne pas relayer ce genre d'information permet là encore d'éviter de renforcer une panique inutile.