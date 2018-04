publié le 21/04/2018 à 09:14

C'est une parlementaire de la majorité présidentielle qui s'élève contre le contenu de la loi asile et immigration, qui devrait être votée ce samedi 21 avril en première lecture à l'Assemblée nationale. Élue sous l'étiquette La République En Marche (REM), Sonia Krimi se démarque de la plupart de ses homologues en s'opposant à ce projet de loi porté par Gérard Collomb.



Invitée de RTL ce samedi 21 avril, la députée de la quatrième circonscription de la Manche estime que "ce texte n'est pas structurant pour notre société". Pour les sujets de société, à l'instar de la fin de vie ou de la procréation médicalement assistée, Sonia Krimi prône "la liberté de chacun de voter en son âme et conscience. (...) Je pense que la loi asile et immigration est une loi qui touche à nos convictions les plus profondes", a poursuivi l'élue au micro de RTL.

Une "fronde" qui pourrait lui coûter son étiquette politique ? Selon les informations de plusieurs médias, le chef de file des députés REM Richard Ferrand envisagerait l'exclusion du groupe de Jean-Michel Clément, député de la Vienne, pour le sanctionner de son opposition au projet de loi du ministre de l'Intérieur. Une éviction démentie par Sonia Krimi. Si cela se réalisait néanmoins, la députée n'exclut pas de faire jouer "la solidarité entre les marcheurs" et de quitter le groupe de son propre chef.

Parmi les points de crispation de ce texte mis en avant par Sonia Krimi, le délit de solidarité, qu'elle souhaite voir abrogé, mais aussi l'avenir des centres de rétention des personnes demandeuses d'asile, qu'elle craint voir devenir des centres de détention.