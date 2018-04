publié le 18/04/2018 à 07:05

Laurent Wauquiez présente ce mercredi 18 avril ses propositions sur l'immigration à l'occasion d'une convention sur ce thème. Les Républicains entendent bien briser les derniers tabous, pousser le curseur encore plus à droite. "Stop à l'auto-censure !", résume le porte-parole du parti, Gilles Platret, qui en est convaincu : "La liberté de parole est de retour dans cette famille".



Pour vous résumer un peu l'état d'esprit, la référence, m'expliquait l'un des proches de Laurent Wauquiez, c'est le RPR années 90. La "vraie droite", selon ses termes, avant qu'elle ne "se chloroforme" (comprendre avant qu'elle ne devienne une droite molle).

À l'époque, ça va très loin dans les propositions : fermeture des frontières, suspension de l'immigration, et même prestations sociales réservées aux nationaux. La fameuse "préférence nationale" chère aux Le Pen. C'est ça le programme du RPR dans les années 90. Et dans les discours, à l'époque, on ne prend pas de gants.

Preuve en est l'expression "le bruit et l'odeur" utilisée par Jacques Chirac. C'est ça le Wauquiez 2018 ? Alors pas jusque-là. Dans l'entourage du président des Républicains, on jure qu'il n'y aura "pas d'outrance". Mais vous connaissez le personnage. Il s'est fait le chantre du "parler cash".

La ligne est tranchée, et il n'y aura pas de mystère : elle sera dure, très dure. D'ailleurs, le titre de cette convention organisée ce mercredi est déjà en soi tout un programme : "Comment réduire l'immigration". Le doute sur l'objectif final n'est plus permis.