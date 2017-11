Liban : Emmanuel Macron "invite" Saad Hariri et sa famille en France

et AFP

publié le 15/11/2017 à 18:58

Emmanuel Macron a "invité" le Premier ministre démissionnaire du Liban, Saad Hariri, et sa famille, actuellement en Arabie saoudite, à venir "avec sa famille" en France, a annoncé le président français dans un communiqué publié ce mercredi 15 novembre par l'Élysée.



"Après s'être entretenu avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamad ben Salmane et le Premier ministre libanais Saad Hariri, le président de la République a invité Saad Hariri et sa famille en France", a déclaré le chef de l'État.

L'ancien ministre libanais devrait arriver en France "dans les prochains jours". Son départ s'inscrit dans une atmosphère de purge politique sans précédent en Arabie Saoudite.