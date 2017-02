publié le 17/02/2017 à 13:09

Première "sanction" pour les socialistes ayant pris le parti d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Dans une lettre que le Lab s'est procurée, Olivier Faure, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, indique que "seuls les parlementaires ne soutenant aucun autre postulant à l'élection présidentielle que le candidat du Parti socialiste" pourraient assister aux prochaines réunions du groupe.



Une première étape avant l'exclusion du parti de Gérard Collomb, Christophe Castaner et tous les autres socialistes engagés auprès d'"En Marche !" ? Il n'en est pour le moment pas question, bien que le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, ait affirmé le 7 février dernier sur BFMTV que tous les élus socialistes qui parraineraient la candidature d'Emmanuel Macron seraient exclus. "On ne peut pas être à la fois dans l'équipe du Parti socialiste et parrainer l'équipe adverse", avait-il expliqué.

Des propos que Jean-Marie Le Guen avait ensuite relativisés, faisant référence aux "frondeurs" du quinquennat, qui n'avaient été bannis du PS, malgré leurs attaques répétées à l'encontre du gouvernement.



Cette mise au point d'Olivier Faure intervient quelques jours avant que le Palais Bourbon ne suspende ses travaux, comme il est d'usage en période de campagne électorale. Si le président du groupe PS a pris la décision de ne pas convier les soutiens d'Emmanuel Macron, c'est parce que "l'objet de ces réunion change de nature". Ces rassemblements auront sans doute pour sujet principal la candidature de Benoît Hamon. Une interrogation demeure en revanche concernant la participation des élus socialistes qui avaient évoqué un droit de retrait après la victoire du député des Yvelines à la primaire de la gauche, le 29 janvier dernier.