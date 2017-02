ÉDITO - Des députés PS "réformateurs" invoquent, pour l'aile droite du parti, un "droit de retrait" de la campagne de Benoît Hamon.

> Présidentielle 2017 : "Les socialistes inventent le droit de retrait en politique", s'étonne Alba Ventura Crédit Image : PHILIPPE HUGUEN / AFP Crédit Média : Alba Ventura Télécharger

par Alba Ventura , Loïc Farge publié le 01/02/2017 à 08:47

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le rassemblement autour de Benoît Hamon n'est pas simple. On savait que certains étaient tentés par le vote Macron, voilà qu'une vingtaine de socialistes font valoir leur "droit de retrait". Le "droit de retrait", normalement c'est pour les salariés. C'est un article du Code du travail, dont les salariés peuvent se saisir s'il y a une situation de danger. Cela peut concerner des salariés d'une usine chimique où il y aurait eu une fuite. C'est arrivé de la part d'agents de la RATP après l'agression d'un de leurs collègues. C'est arrivé à des profs.



Qu'est-ce qu'on en conclut ? Que ces vingt députés se sentent en danger avec Benoît Hamon. On peut juger que l'intéressé a un programme décalé, irréaliste, utopique, mais c'est lui qui a été légitimé par les urnes dimanche 29 janvier. C'est lui qui a été largement désigné à l'issue d'un processus (la primaire) dont ils ont tous fait la promotion, et qui a réuni 2 millions de votants au second tour.

Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière

Il y a quand même un léger problème avec cette affaire. Parce que Benoît Hamon, c'est le candidat que leur chef Manuel Valls s'est engagé à soutenir, par écrit avant la primaire. Tous les candidats ont signé une charte en ce sens. Ces vingt députés expliquent qu'ils ne vont pas soutenir Benoît Hamon. Ils expliquent qu'ils restent au PS, en contravention avec les règles du parti. Ils expliquent qu'ils se réservent même le droit d'aller tôt ou tard rejoindre Emmanuel Macron. En langage fleuri, on appelle ça vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière (et on reste poli).



Ils ne subiront pas de sanctions. Le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a expliqué qu'il n'allait pas exclure ceux qui sont partis soutenir Macron, candidat hors du parti. Il ne va pas exclure des députés qui ne font qu'exercer leur "droit de retrait". Pourquoi ? Parce que s'il avait fallu exclure un jour des gens au PS, on aurait peut-être dû commencer par les "frondeurs". Et donc exclure Benoît Hamon qui, du coup, n'aurait pas pu se présenter à la primaire du PS. La zizanie, c'est un métier au PS.

Tout le monde attend

Y a-t-il une chance que le rassemblement finisse par se faire ? Tout est possible, surtout lorsqu'il y a des législatives en ligne de mire. Mais c'est vrai que tout est un peu suspendu en ce moment. Tout le monde attend. Tout le monde guette tout le monde. Benoît Hamon attend la réponse des Verts qu'il est allé draguer mardi. Il attend aussi de savoir par quel bout il va s'attaquer à Jean-Luc Mélenchon.



Il y a ceux qui attendent les sondages (de nombreux ministres) pour voir si Benoît Hamon a une chance de passer devant Emmanuel Macron (ils feront leur choix en fonction). Il y a ceux qui n'exercent pas leur "droit de retrait", mais qui sont en retrait et qui posent des conditions téléguidées par l'Élysée. Comme le Premier ministre Bernard Cazeneuve ou le ministre de l'Économie Michel Sapin, qui ont dit en substance à Benoît Hamon qu'il faudra qu'il porte une partie du bilan de François Hollande. Et puis il y a François Hollande qui n'attend plus grand-chose, mais qui va tout de même rencontrer Benoit Hamon jeudi 2 février. Sait-on jamais.