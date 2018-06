publié le 13/06/2018 à 07:36

Dire qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels est un euphémisme. Je crois qu'on peut dire que le divorce est consommé entre le chef et sa première vice- présidente. Même si elle n'entend pas quitter Les Républicains.



Mais il y a fort à parier que Laurent Wauquiez lui gardera un chien de sa chienne pour avoir pris ses distances avec le tract qui a créé la polémique. Vous savez, ce tract "Pour que la France reste la France", "inutilement anxiogène" pour Virginie Calmels. D'autres, les plus modérés des Républicains, sont même allés jusqu'à le qualifier de "slogan FN" ou encore de "torchon populiste", et même de "Pétain pur jus".

Entre Wauquiez et Calmels, c'est une bataille de gros egos. Mais vous savez, c'était écrit. Lui l'avait fait venir au nom du "rassemblement" qu'on le pressait de faire. Elle n'avait pas vue qu'elle n'était qu'une caution, qu'un alibi.

Wauquiez lui avait fait miroiter un tandem, sachant qu'à part sa propre tête aucune autre ne devait dépasser. Elle avait cru pouvoir peser, mais son ambition et son impatience lui ont fait perdre tout sens politique. Cela ne pouvait pas fonctionner entre une numéro deux qui se rêve numéro un, et un numéro un qui attend de ses troupes fidélité absolue à sa ligne.