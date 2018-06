publié le 09/06/2018 à 11:52

Laurent Wauquiez, en costume-cravate au milieu des ruines de Mossoul. Cette photo, prise par le chef du service politique de Paris-Match Bruno Jeudy, a fait le tour de la toile. Mais ce cliché, publié mercredi 6 juin sur Twitter, s'est rapidement retourné contre le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De nombreux internautes critiquant la tenue du leader des Républicains alors que trois hommes lourdement armés, vêtus de gilet par balles, assurent la sécurité en arrière-plan.



Deux jours après cette publication, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a tenu à se défendre. Sur le même réseau social, Laurent Wauquiez a ainsi évoqué un certain "respect". "Quand je rencontre des autorités locales, même quand leur territoire a été dévasté par Daesh, je mets un costume. Question de respect", a-t-il écrit. Et d'ajouter : "C'est triste que cela échappe à certains".

Oui, quand je rencontre des autorités locales, même quand leur territoire à été dévasté par Daesh, je mets un costume. Question de respect. C'est triste que cela échappe à certains. https://t.co/FI2bIkgjy2 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 8 juin 2018

Contacté par RTL, le journaliste a raconté le voyage et les coulisses de cette photographie : "Quand on est arrivé à Mossoul, il est d'abord allé chez le gouverneur. Et après l'entretien, ce dernier l'a invité à monter dans son véhicule en direction de la vieille ville. Puis on est descendu dans une des rues où a eu lieu les derniers combats en juillet 2017", a-t-il détaillé au micro de RTL.

Et Bruno Jeudy ne s'est pas arrêté là, défendant quelque peu la "pose" du président des Républicains. "Lorsqu'il est redescendu de cette rue, je l'ai appelé et j'étais avec mon iPhone. Ça donne une impression qu'il pose mais ce n'est pas le cas. Je l'appelle simplement pour qu'il me regarde", a-t-il expliqué assurant que le gouverneur de Mossoul portait, lui aussi, un costume.



Accompagné du gouverneur de Mossoul, #Wauquiez dans les ruines de la vieille détruite à 90% par les milices de Daech @ParisMatch pic.twitter.com/6YlF2DopQt — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) 6 juin 2018