publié le 09/06/2018 à 14:37

"Hors de question". La formule est claire et a été employée par Laurent Wauquiez ce samedi 9 juin. Le patron des Républicains a catégoriquement refusé l'offre formulée par le délégué général de La République En Marche, Christophe Castaner, de nouer des alliances pour les élections municipales de 2020.



Lors d'un FacebookLive pour le "printemps républicains", le président du parti a indiqué : "Je n'aime pas ces petites alliances, ces petites tambouilles où on s'entend sur le dos des Français, des électeurs, pour surtout se partager le pouvoir. C'est toute la comédie que je déteste. Et je pense que ce qui a tué les Républicains, c'est qu'au fond on a fini par se définir en fonction du Front national, en fonction des socialistes, en fonction d'En Marche".

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a poursuivi : "Moi, je porte nos couleurs. Et donc je veux qu'on ait des candidats partout". La droite se divise entre franche opposition à Emmanuel Macron pour le parti dirigé par Laurent Wauquiez, et bienveillance pour des élus LR ou ex-LR, notamment au sein de La France audacieuse, mouvement initié par le maire de Nice Christian Estrosi.

Membre de ce mouvement, et ouvertement disposé à une alliance avec La République En Marche, le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc a reçu cette semaine le Premier ministre Édouard Philippe. Selon Le Journal du Dimanche, Laurent Wauquiez a récemment déclaré en interne : "On aura des candidats LR partout, mais on ne se mêlera pas de la composition des listes", sous-entendu de l'éventuelle présence de "Marcheurs".



"Nous investirons des têtes de listes qui sont loyales à notre formation politique. Ensuite à chaque tête de liste, en fonction du terrain, de sa sensibilité, des projets qu'elle porte, d'ouvrir et d'élargir", avait explicité le vice-président du parti, Guillaume Peltier.



Selon les statuts du parti, les comité départementaux sont compétents pour attribuer les investitures aux municipales dans les communes de moins de 30.000 habitants, sauf chefs-lieux de département. Pour les autres, la compétence revient à la Commission nationale d'investiture.