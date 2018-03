Les Républicains vont vendre leur QG mais continuer à le louer

publié le 19/03/2018 à 18:01

Après le Parti socialiste, c'est désormais aux Républicains de vendre leur siège, situé rue de Vaugirard dans le XVème arrondissement de Paris. Mais vendre ne signifie pas quitter les lieux pour autant. Selon une information du Figaro, le président des Républicains a proposé de "vendre le siège mais continuer à le louer".



Cela permettrait de "désendetter le parti, garder des marges financières pour l'action politique pendant le quinquennat, au-delà des simples frais de fonctionnements, et éviter symboliquement un départ du siège acquis par l'UMP en 2011", ajoute le journal.

Mais Laurent Wauquiez réfute toute comparaison avec le Parti socialiste : "Nous ne sommes pas le PS, un parti moribond. On ne cède pas notre siège historique. Les Républicains sont bien vivants ! On est bien là, explique le président des Républicains. Là, nous allons avoir un parti à l'équilibre avec une dette remboursée et une gestion assainie. Je nettoie la page du passé".