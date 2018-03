Alain Juppé fait-il un pas de plus vers la sortie ?

publié le 19/03/2018 à 10:54

Au plus proche du point de rupture. Depuis l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, Alain Juppé prend ses distances avec le parti, pas à pas. Un nouveau cap pourrait être franchi, ce lundi 19 mars. Invité dans l'émission de Public Sénat, le maire de Bordeaux a affirmé : "Je ne me sens pas à l'aise dans l'orientation des Républicains".



L'ancien candidat à la primaire Les Républicains a fixé la ligne rouges aux élections élections européennes : "Il y aura un moment important : celui de l'Europe. Je ne cautionnerai jamais un discours anti-européen", a-t-il assuré.

Non seulement Alain Juppé se détache des Républicains et montre son opposition totale à au président du parti, mais il opère aussi un rapprochement avec le président de la République. "Oui, je me reconnais plus dans le discours européen d'Emmanuel Macron que dans celui de Laurent Wauquiez".

L'Europe est l'un des axes centraux de la politique du chef de l'État. Et pour cause, le parti qu'il a fondé, La République En Marche, lance le 24 mars prochain une "Grande Marche pour l'Europe". Christophe Castaner, le délégué général du mouvement politique, affirme que cette démarche vise à "construire une Europe qui protège".



Ces déclarations pourraient venir cimenter la guerre déclarée entre Alain Juppé et Laurent Wauquiez. D'après les enregistrements dévoilés par Quotidien, le président des Républicains aurait affirmé que le maire de Bordeaux a "cramé la caisse" dans sa ville. Des propos "d'une vulgarité extrême, selon l'ancien candidat à la primaire Les Républicains. Je pense que certains ne sont pas fondés à donner des leçons aux autres".