Christian Estrosi et Éric Ciotti

publié le 12/11/2017 à 19:45

"Du niveau d'une cour d'école". C'est dans ces termes que le siège des Républicains qualifie la nouvelle brouille entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. Le second, président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, a simplement coupé le téléphone dans la permanence du premier, maire de Nice.



"En tant que secrétaire départemental, j’ai considéré qu’à partir du moment où il avait apporté son soutien à nos adversaires, je n’avais plus à payer 4.000 euros par mois de frais pour sa permanence", explique dans le JDD Éric Ciotti. Outre les factures téléphoniques, le trésorier de la fédération LR des Alpes-Maritimes a brusquement cessé de régler les factures d'entretien de la photocopieuse du maire de Nice.

Alliés pendant vingt ans, le torchon brûle pourtant entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, depuis les dernières législatives. Le maire de Nice avait soutenu du bout des lèvres Éric Ciotti, coupable à ses yeux de n'avoir pas clairement appelé à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors du deuxième tour de l'élection présidentielle.