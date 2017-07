Christian Estrosi et Éric Ciotti : l'histoire d'une rupture

publié le 24/07/2017 à 13:35

C'est une histoire qui semblait partie pour durer. Mais en politique, comme dans la vie civile, "les histoires d'amour finissent mal en général". Celle-ci avait pourtant bien commencé. À l'aube de sa carrière politique, alors qu'il a quitté les bancs de Sciences-Po Paris, Éric Ciotti rejoint Christian Estrosi et devient son collaborateur parlementaire dans les Alpes-Maritimes, à la fin des années 1980, sous les couleurs du RPR (Rassemblement pour la République, ancêtre du parti Les Républicains, ndlr).



Leurs origines niçoises et leurs opinions politique rangées à droite de l'échiquier les unissent sur la scène publique pendant de nombreuses années. Les deux hommes passent plus de trois décennies côte à côte. Éric Ciotti a été le premier adjoint de Christian Estrosi à la mairie de Nice, pendant huit mois, avant d'être élu président du Conseil général des Alpes-Maritimes, succédant ainsi à son mentor.

Christian Estrosi étend son influence sur les Alpes-Maritimes, en oscillant entre la mairie de Nice, le siège de député des Alpes-Maritimes et le Conseil général, tout en acceptant des responsabilités ministérielles sous Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy. Il crée la Métropole Nice Côte d'Azur et en est élu président en 2012. Éric Ciotti, lui, n'a pas quitté les bancs de l'Assemblée nationale en tant que député des Alpes-Maritimes depuis 2007 et sa première élection, ni le sillage d'Estrosi. Jusqu'au jour où...

Vers une guerre ouverte à la mairie de Nice ?

Christian Estrosi est de 10 ans l'aîné de son poulain. Il est déjà bien installé sur la Côte d'Azur quand son protégé rejoint la famille. Trente ans plus tard, l'élève aimerait-il dépasser le maître ? C'est lors des dernières échéances électorales que les symptômes d'une relation conflictuelle éclatent au grand jour. Les deux inséparables commencent à se distinguer l'un de l'autre. Éric Ciotti semble vouloir sortir de l'ombre de Christian Estrosi. L'objet de leur désaccord ? La ligne politique de leur parti.



Quand Christian Estrosi ne rejette pas en bloc la "main tendue" par Emmanuel Macron après sa victoire le 7 mai dernier, Éric Ciotti s'y oppose formellement. Il va même jusqu'à qualifier son ancien partenaire de "pseudos amis qui nous tirent dessus" et qui "n'ont plus leur place dans notre famille politique". Il prend complètement son envol en précisant que s'il a réussi à être élu - quand de nombreux députés des partis traditionnels n'ont pas réussi à se qualifier face à la vague de La République En Marche - c'était "sans Christian Estrosi". La rupture est là. Et plus que l'éloignement de deux hommes politiques, la relation Estrosi-Ciotti devient le symbole de deux droites qui ne s'entendent plus.



"Peut-être sont-ils comme tous les Français, ils aiment s'engueuler", relativisait un électeur niçois de droite dans 20 Minutes, en avril dernier. Mais la guerre semble déclarée. Les municipales 2020 pourraient-elles devenir le théâtre de cet affrontement idéologique et politique ? "Si les municipales avaient lieu demain, je suis sûr que je gagnerais", a lancé, sûr de lui, Éric Ciotti dans L'Obs, le 20 juillet dernier.