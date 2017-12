publié le 10/12/2017 à 16:15

Les Républicains votent pour leur nouveau chef ce dimanche 10 décembre. Trois candidats s'affrontent pour la présidence du groupe, Florence Portelli, Maël de Calan et le grand favori Laurent Wauquiez. S'il est élu, il aura quelques grands défis à relever.



Le plus dur reste à venir tant les chantiers sont nombreux, à commencer par celui du rassemblement, le défi le plus compliqué. Laurent Wauquiez en avait fait la priorité de sa campagne, en mettant largement en scène les ralliements mais, au delà des nostalgiques de Nicolas Sarkozy, qui constituent l'essentiel de ses troupes, il n'aura pas réussi, pour l'instant, à convaincre toute sa famille de le rejoindre.

Pire, en plaçant la campagne sur un terrain très droitier et en critiquant violemment Emmanuel Macron, il s'est attiré les foudres des plus modérés de son parti. Alain Juppé est même sorti de sa réserve cette semaine pour annoncer qu'il voterait pour Maël de Calan. La tâche dans ce domaine s'annonce donc colossale : Laurent Wauquiez doit éviter l’hémorragie des cadres, dont certains menacent de quitter le navire. Il doit aussi éviter celle des militants, puisque plusieurs dizaines de milliers d'entre eux n'ont toujours pas renouvelé leur cotisation.

Des problèmes financiers

Les Républicains n'ont plus rien aujourd'hui du grand mouvement populaire, de cette machine de guerre qu'était à l'époque l'UMP. D'autant que le parti est financièrement exsangue et c'est aussi un sujet très brûlant, à tel point que certains, chez Les Républicains, se demandent si ce n'est pas un administrateur judiciaire qu'il faudrait nommer plutôt qu'élire un président.



Depuis plusieurs années, le parti est lourdement endetté, les élections ratées du printemps n'ont fait que le ruiner encore un peu plus : les banques, qui ont beaucoup prêté, menacent de ne plus suivre. Alors, comme le Parti Socialiste avec Solférino, Laurent Wauquiez devra, s'il est élu, trancher la question de la vente du siège parisien rue Vaugirard dans le XVème arrondissement de Paris. Déménager pour, peut-être, recommencer l'histoire à zéro.