Laurent Wauquiez n'est "pas sympathique" pour 55% des Français

publié le 08/12/2017 à 17:52

S'il fait figure de grand favori pour l'élection à la présidence des Républicains, dont le premier tour aura lieu dimanche 10 décembre, Laurent Wauquiez souffre malgré tout d'une image dégradée auprès des Français. D'après un sondage Odoxa/Dentsu Consulting, réalisé jeudi 7 décembre pour Le Figaro et France Info, 62% des sympathisants LR se disent prêts à voter pour lui.



En revanche s'il s'agissait du vote des Français, alors il ne recueillerait que 40% des suffrages. En deux mois, le candidat qui entend incarner une droite "vraiment de droite" a perdu 4 points auprès des Français et 16 points chez les sympathisants de droite. Alors que ses adversaires ne cessent de l'attaquer sur sa ligne droitière, 48% des Français interrogés lors de ce sondage estiment que Laurent Wauquiez "imite le Front national".

Une perception plutôt mauvaise dans l'opinion

La perception générale de l'opinion publique à l'endroit du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt mauvaise. Pour 60% des sondés, le qualificatif honnête ne s'applique pas à sa personnalité, et ils sont 62% à estimer qu'il n'est pas "proche des gens".

De plus, 44% des Français le trouvent "démagogue", 51% "pas compétent" et 55% "pas sympathique". En conséquence, seuls 15% des Français et 34% des sympathisants LR souhaitent qu'il représente la droite à l'élection présidentielle de 2022.