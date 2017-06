publié le 22/06/2017 à 11:35

Les Républicains pro-Macron et l'UDI ont décidé de lancer un groupe parlementaire. C'est ainsi que sont nés Les Républicains constructifs et UDI indépendants. Invité du #RTLsocialstudio, Jean-Christophe Lagarde estime avoir qu"'il y a eu une élection présidentielle et législatives. Les Français ont accordé la majorité à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on doit, parce qu'on n'a pas gagné les élections, avoir les postures actuelles ? (...) On veut créer une force parlementaire et politique nouvelle qui est capable de soutenir tout ce qui nous ressemble et de combattre ce qui nous paraît des erreurs".



Le président de l'UDI juge qu'il "ne faut pas s'enfermer dans l'autisme habituel. On a déjà connu des partis qui ont une majorité absolue, en 2002 derrière Jacques Chirac, en 2007 derrière Nicolas Sarkozy, en 2012, derrière François Hollande. Ça a toujours échoué parce qu'il ne se parle plus qu'entre eux. Nous sommes capables de dialoguer et on espère qu'ils sont capables de dialoguer".

Les Républicains constructifs et UDI indépendants seront entre 40 et 45 députés. "Ça peut en faire le troisième groupe de l'Assemblée nationale et une force capable de s'exprimer et de dialoguer et d'essayer d'améliorer des textes. Dans l'éducation, il faut aller plus loin que ce que propose Emmanuel Macron". Cette force parlementaire pourra à certaines occasions également être dans l'opposition. "La CSG et son augmentation me paraissent toujours aussi absurdes et inéquitable", affirme Lagarde.