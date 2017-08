publié le 06/08/2017 à 20:39

Qu'on se le dise, le rythme de la rentrée 2017 d'Alain Juppé ne sera pas aussi effréné que celui qu'il s'imposait à la même époque l'an passé, quand il se disputait avec Nicolas Sarkozy et François Fillon l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Le calme plat ne régnera pas pour autant dans la vie du maire de Bordeaux. S'il a fait comprendre à plusieurs reprises - lorsque la candidature de François Fillon était des plus branlantes - qu'il en avait fini avec la poursuite d'un nouveau destin politique national, l'ancien premier ministre espère encore faire entendre sa voix en vue du Congrès des 10 et 17 décembre 2017.



D'après nos confrères du JDD, Alain Juppé réunira une quarantaine de ses fidèles à Bordeaux les 25, 26 et 27 août "le temps d'un week-end de réflexion pour faire vivre ses idées", selon les mots de Virginie Calmels, première adjointe à Bordeaux. Cette réunion a été imaginée "sur le modèle de ce que faisait Jacques Delors à Lorient (entre 1985 et 1996, ndlr)", détaille Dominique Busserau, président du Conseil départemental de Charente-Maritime. "Cela ne vise pas à structurer un courant", garantit-il.

Alain Juppé n'est pas le seul à s'organiser pour faire peser ses idées. Valérie Pécresse, qui a fondé cet été le mouvement "Libres !" rassemblera, elle aussi, ses proches, tout comme son homologue des Hauts de France, Xavier Bertrand. Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti à la fin de l'année, ne bousculera pas ses habitudes. Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes gravira le mont Mézenc (Haute-Loire) le 3 septembre.