À la mairie de Bordeaux, on évoque une maladresse. Les faits se sont déroulés à Bordeaux, le mercredi 18 mai. Le collectif La Gamelle bordelaise, une association locale regroupant des bénévoles distribuant des repas ou vêtements aux personnes les plus démunies de la métropole, est interpellée par le maire de la cité, Alain Juppé. Alors que plusieurs membres du collectif effectuaient une maraude dans les rues de Bordeaux, distribuant des repas à proximité de l'hôtel de Ville, ils ont croisé l'édile qui les a alpagués, rapporte un journaliste indépendant sur l'espace contributif de Mediapart.



Cités par le journaliste, les bénévoles racontent. "À notre grande surprise, le maire est venu nous parler. (...) Il nous a dit que nous étions 'inconscientes', que nous favorisions l'assistanat", affirme une lycéenne engagée dans La Gamelle bordelaise. Le dialogue échoue, la maraude se poursuit. Au fil de la mission, les bénévoles croisent à nouveau le chemin d'Alain Juppé, accompagné de plusieurs adjoints, qui les interpelle à nouveau et les taxe de "fidéliser" les personnes sans domicile fixe. Le ton serait alors monté entre les deux parties en présence.

La Gamelle bordelaise calme le jeu

Contacté par le journaliste Laurent Perpigna, à l'origine de l'article, le directeur de cabinet de l'ancien premier ministre tente de désamorcer les tensions. "On a beaucoup de problèmes à Bordeaux, à cause d’une recrudescence de marginaux. (…) Ces jeunes qui distribuaient des repas et que nous avons rencontré étaient pétris de bonnes intentions. Il y a eu un malentendu (…) Donner à manger est un geste généreux, mais il faut aussi mesurer les conséquences", estime Ludovic Martinez.

La locale bordelaise de 20 Minutes a également contacté des membres du collectif en question. Pour le responsable, Wahid, l'équipe est encore "choquée et déçue". "Il y a eu une incompréhension, mais on n'en veut à personne, tout est pardonné. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes mais pour aider les gens", tempère le militant associatif. À ce jour, la municipalité de Bordeaux n'a pas répondu aux sollicitations de RTL.fr, pas plus que La Gamelle bordelaise.

