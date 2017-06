publié le 01/06/2017 à 11:58

Trois secondes. C'est le temps qu'il aura fallu à Xavier Bertrand pour répondre à la question d'Elizabeth Martichoux ce jeudi 1er juin à l'antenne de RTL. "Est-ce que vous avez quelque chose de commun avec Laurent Wauquiez dans votre famille politique ?", lui demande la journaliste. Le président de la région Hauts-de-France a laissé plané trois secondes de silence avant de répondre : "On est tous les deux présidents de région. On appartient tous les deux à la même famille politique, mais je vois bien où vous voulez en venir : me faire parler de l'après-législatives".



Xavier Bertrand ajoute que quand il était candidat aux élections régionales, il était "exaspéré par les déclarations de ceux qui n'étaient pas candidats aux régionales et qui parlaient de la suite, je leur disais 'taisez-vous'. Alors oui, j'ai l'intention en ce qui me concerne pour l'instant de me taire, jusqu'aux élections législatives. Il y a des candidats qui sont sur le terrain, des électeurs qui sont déboussolés, je les aide, je les soutiens. Pour l'instant, je me tais, je ne parlerai des sujets de ma famille politique qu'après les élections législatives. S'appliquer une discipline à soi-même, c'est bien aussi".