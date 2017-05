publié le 31/05/2017 à 08:19

Emmanuel Macron est-il en passe d'atteindre son objectif aux législatives ? Selon notre sondage Kantar Sofres-Onepoint, La République En Marche obtiendrait entre 320 et 350 sièges à l'Assemblée, soit la majorité absolue. C'est possible, mais pas certain. C'est possible parce qu'on est dans la dynamique de l'élection d'Emmanuel Macron. On est donc dans la logique de la Ve République, qui donne au président élu une majorité. Si vous prenez les trois dernières présidentielles (2002, 2007 et 2012), à chaque fois les candidats du parti porté au pouvoir ont réalisé de meilleurs scores que celui du président au premier tour. À chaque fois, "les candidats du président" ont été plus forts que le président lui-même.



C'est possible aussi parce que les premiers pas du président Macron sont pour l'instant salués. La séquence internationale a sans doute porté ses fruits. Cela a été un sans-faute, même si il n'y a pas eu de miracle, pas de résultats en terme diplomatique. Mais l'image a fait son œuvre. Disons que les débuts d'Emmanuel Macron ont renvoyé une petite musique flatteuse, une partition régalienne à laquelle les Français sont sensibles.

Urgent d'attendre avant de tirer des conclusions

C'est possible aussi parce les autres forces d'opposition sont à la peine dans ce sondage, même si les Républicains et l'UDI devraient être la première force d'opposition, avec 140 à 155 députés. Mais on voit bien qu'il y a de la confusion dans l'air. Comme le disait très justement Henri Guaino, "c'est la première fois qu'en votant pour une même étiquette on ne sait pas si on vote pour la majorité ou pour l'opposition". Le PS est encalminé, et Jean-Luc Mélenchon ne parvient pas à lui passer devant. Le FN n'obtiendrait qu'entre dix et quinze députés, peut-être pas même de quoi former un groupe (sans doute les séquelles du débat raté et des querelles internes).

Tout ça c'est sur le papier. Tout cela ne tient pas compte des réalités locales. Il est urgent d'attendre avant de tirer des conclusions et se rappeler que les législatives ce sont 577 petites présidentielles, 577 élections locales qu'il serait imprudent ou plutôt hâtif de calquer sur des sondages nationaux. Sans compter qu'il reste onze jours, et que l'on ne sait pas comment l'affaire Ferrand va tourner.