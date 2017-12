publié le 19/12/2017 à 23:12

Ce mardi 19 décembre marque le cinquantième anniversaire de la pilule contraceptive. Je me demande si les combats homériques, terribles qu'on a connus en 1967 à l'Assemblée nationale, avec des propos abjects notamment à l'encontre de Simone Veil, auraient lieu aujourd'hui dans les mêmes termes.



D'abord parce que quand on voit qu'il a fallu attendre 2017 pour que les violences faites aux femmes deviennent une grande cause nationale, il y a de quoi s'inquiéter de la considération qu'a réellement la moitié de la société française pour son autre moitié. Et au final, nos politiques demeurent toujours aussi frileux, toujours en retard d'un cran par rapport aux Français eux-mêmes.

Sur les questions de société, nos représentants sont toujours plus prudents que leurs concitoyens. Regardez sur la procréation médicalement assistée le gouvernement est en train de tergiverser. On ne sait toujours pas si la PMA pour les femmes célibataires ou lesbiennes sera à l'ordre du jour de 2018. C'est le flou le plus total, l'exécutif a visiblement peur, mais on se demande bien pourquoi.

Le mariage pour tous, un traumatisme politique

Alors certes, il y a des opposants farouches et pas forcément là où on les attend: souvenez-vous de la Une très hostile de Charlie Hebdo. Mais si on regarde les études d'opinion, elles vont toutes dans le même sens: les Français sont largement favorables à la PMA. Alors vous me direz et vous aurez raison que les sondages ne doivent pas servir de boussole, mais s'il y a en bien une de boussole crédible, c'est le programme d'Emmanuel Macron et la PMA y figure. Il serait donc bien dommage que le nouveau chef de l'Etat tienne tous ses engagements sauf celui-là.



Mais qu'est-ce qui pourrait le dissuader ? La crainte de faire des déçus. Et puis il y a aussi le traumatisme politique du mariage pour tous. Sauf que l'affaire avait été mal ficelée de bout en bout par François Hollande, alors qu'aujourd'hui la réforme est complètement entrée dans les mœurs.

L'anniversaire de la pilule, c'est la célébration du courage politique Benjamin Sportouch, éditorialiste RTL Partager la citation





Le renouveau, celui que veut incarner Emmanuel Macron, c'est aussi de savoir forcer les réticences qui peuvent subsister. Si sur la PMA l'exécutif cale, ce serait un recul inacceptable. L'argument c'est que la PMA pourrait conduire à la GPA, les mères porteuses. Oui c'est possible à terme, mais là aussi nos politiques devraient sortir de leurs préjugés. Les Français y sont largement favorables pour les couples hétérosexuels.



Ce n'est pas le cas, c'est vrai, pour les couples homosexuels même si le taux d'approbation est tout de même de 48%. La donne peut donc très vite changer. En fait mieux vaut encadrer que d'interdire, la prohibition n'a jamais fait ses preuves. On sait très bien que les couples les mieux lotis peuvent avoir recours à l'un ou à l'autre, à la PMA et à la GPA à l'étranger, c'est donc une question d'égalité.



L'anniversaire de la pilule, c'est la célébration du courage politique. Mais quand on voit qu'un autre anniversaire l'an prochain, celui des 50 ans de mai 68 provoque tergiversations, hésitations au plus haut sommet de l'État franchement il y a de quoi s'inquiéter de l'avenir des réformes sociétales sous ce quinquennat. Mai 68 a peut-être été synonyme d'excès, mais pas de quoi balayer le progrès que ce mouvement de libération a charrié. Il ne faut jamais rien renier du passé et ne pas craindre le changement surtout quand il est validé par les Français, vive donc le courage politique !