publié le 15/09/2017 à 09:24

Ca s'enflamme autour du débat sur la procréation médicalement assistée (PMA). Emmanuel Macron a promis que toutes les femmes pourraient y avoir accès, y compris les couples de femmes et les femmes célibataires. Choses promises, choses dues : le processus sera enclenché. La secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes a indiqué que le débat aurait lieu en 2018. C'est parti ? Il faut le dire vite. Marlène Schiappa s'est sans doute beaucoup avancée. À l'Élysée, on avance plutôt sur des œufs sur cette question. Même s'il s'agit d'une promesse de campagne. Emmanuel Macron a bien noté que si le Conseil d'éthique avait rendu un avis favorable en juin, cet avis n'était pas unanime. Il y a des interrogations. Et c'est normal.



La PMA "pour toutes", cela sous-entend que l'on passe d'un problème strictement médical (l'infertilité) à une autre façon de concevoir des enfants. Avec tout ce qui en découle. Par exemple l'ampleur du remboursement par la Sécurité sociale, s'il y a prise en charge. Et dans ce cas, jusqu'à quel âge ? Autre question : la gratuité des dons. Aujourd'hui le don de sperme est gratuit, mais il y en juste assez pour répondre aux cas d'infertilité. Et puis quid de l'absence du père ? Puisque comme le note le Conseil d'éthique, "la société considère que l'absence de père est un préjudice". Et forcément se posera la question du droit aux origines.

On voit bien que sur ces questions rien n'est simple. Dès qu'on touche à la famille et aux enfants, on est dans le domaine de l'intime. Et ce n'est pas parce qu'il y a une loi que c'est facile. On sait aussi qu'il y a un état de fait. Il y a des femmes, seules ou en couple, qui partent en Espagne ou en Belgique faire des enfants. Elles en ont les moyens, certes. Est-ce qu'on laisse faire ? Ou est-ce qu'on décide qu'elles ont le droit de procréer, parce que rien ne prouve que l'enfant sera mal élevé ? Vous voyez tout ce que cela soulève.