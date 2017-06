Assemblée nationale : les lobbies lorgnent les députés REM, novices en politique

publié le 23/06/2017 à 09:52

L'actualité politique de ce 23 juin s'articule autour de la nouvelle Assemblée nationale qui se met "en marche". Les différents groupes parlementaires, fraîchement composés, sont en train de se choisir un chef de file. Pour le vaste groupe La République En Marche, il ou elle sera nommé(e) dimanche 25 juin. Mais d'ici là, les 424 nouveaux venus dans l'hémicycle seront réunis, au cours du weekend, en séminaire de formation car la plupart n'ont pas d'expérience parlementaire, et même aucune expérience politique. Et les lobbies ont bien l'intention d'exploiter cette faille.





Ces nouveaux-venus sont regardés avec beaucoup d'attention par les cabinets de lobbying qui sont en train de chercher à repérer ceux qui pourront servir leurs intérêts. Cela fait plusieurs semaines que les défenseurs des armes, des laboratoires, du tabac ont commencé à éplucher les CV des candidats REM aux législatives. Ils regardent leurs compte Facebook et cherchent à savoir qui est proche de leurs idées.

Chasseur de lobbyistes

"Ce ne sont pas toujours les grandes gueules qui sont les plus intéressantes ou les plus efficaces. Le job de lobbyiste ce n'est pas de regarder les têtes d'affiche, c'est de regarder ceux qui vont vraiment travailler et surtout qui sont influents, à la fois à l'intérieur de leur parti politique et à la fois auprès de l'Élysée et de Matignon", explique Thierry Coste, qui défend les intérêts des chasseurs depuis 25 ans. Celui-ci a déjà repéré les 50 à 80 parlementaires qui l'intéressent. Mais les lobbyistes lancent aussi des opérations de grande ampleur à l'échelle nationale. Pour ce faire, ils utilisent des relais de terrain.

Entre les deux tours, un grand cigarettier a organisé un dîner tenu secret jusqu'au dernier moment, à l'Abbaye de Royaumont, avec les 100 présidents régionaux des buralistes. Le but : que tous interpellent leurs députés respectifs avec le même message pro-tabac : un seul message venant des quatre coins de France pour influencer le gouvernement et repérer les députés les plus zélés.