publié le 18/06/2017 à 18:44

Ils devraient obtenir plus de 400 sièges, dans un hémicycle qui en compte 577. Et parmi les députés qui composeront le groupe de la majorité présidentielle, un certain nombre mettront les pieds pour la première fois au Palais Bourbon. En effet, La République En Marche avait mis l'accent sur sa volonté d'investir des candidats issus de la société civile. Une promesse d'Emmanuel Macron tenue puisque 53,7% d'entre eux n'ont jamais exercé de mandat politique. Et pour que ces députés novices aient quelques repères avant l'ouverture des travaux de l'Assemblée, La République En Marche a déjà prévu de leur consacrer une ou deux journées de formation.



Ce séminaire s'ajoute à la formation assurée par l'institution elle-même, qui aura lieu durant le mois de juillet. Celle-ci a pour objectif de "mieux connaître les règles de la procédure parlementaire, le travail législatif, le statut du député et les règles déontologiques", explique le Palais Bourbon au Figaro. Concernant le séminaire prévu par La République En Marche, il devrait être organisé le week-end des 24 et 25 juin, selon Le Monde, qui ajoute que le premier ministre Édouard Philippe devrait y prononcer un discours.

Objectif : se rencontrer, s'aguerrir et prendre le rythme

"Le but ne sera pas de leur apprendre ce qu’est une ordonnance par rapport à un règlement. Les compétences juridiques, ils peuvent les acquérir vite s’ils ne les ont pas déjà", assure la présidente du mouvement Catherine Barbaroux dans les colonnes de La Croix. Concrètement, à quoi va servir cette formation accélérée ? D'abord à fixer les règles de comportement que devront adopter les députés dans l'hémicycle. On devrait également leur communiquer à ce moment-là le calendrier législatif à venir ainsi que les grandes lignes du travail parlementaire. Mais ces deux jours donneront aussi l'occasion à ces nouveaux élus de se rencontrer. Ce que confirme Benjamin Griveaux, porte-parole du mouvement, qui explique à L'Express que ce séminaire doit "permettre à tous les membres de la nouvelle majorité de se connaître, mais également de commencer à s'aguerrir, d'apprendre le rythme du travail parlementaire".

En attendant cette formation express, les nouveaux députés REM auront droit, comme les autres élus de l'Assemblée nationale, à une mallette remise par l'institution, dans laquelle se trouvera une multitude d'informations relatives à leur future mission. Le porte-documents leur sera donné à l'issue de leur première journée au Palais Bourbon, où ils suivront un parcours aux allures de visite guidée.