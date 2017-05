Les coulisses de la photo du premier gouvernement de la présidence Macron

publié le 19/05/2017 à 22:12

Une image très officielle. Le premier gouvernement de la présidence Macron a eu le droit à sa traditionnelle photo de famille. Une famille recomposée avec ces 22 personnalités à la fois de droite, de gauche et de la société civile.



Nous sommes jeudi 18 mai, à la fin du tout premier conseil des ministres du quinquennat. Emmanuel Macron innove en choisissant, à l'entrée de l'Elysée, l'escalier Murat, celui qui mène au bureau du président. Habituellement, ça se passe sur le perron côté jardin.

"L'ambiance était très décontractée et comme le temps n'était pas très bon, l'Élysée a décidé de faire cette poignée de main à l'intérieur du palais, raconte Denis Allard, de l'agence MAX PPP, présent lors de la prise du cliché. Ça a été très rapide, on était un petit pool de plusieurs photographes, on nous a fait rentrer au moment où les ministres et le président étaient plus ou moins placés. On a vu le président remettre sa cravate, taper dans les mains, rigoler, les ministres papoter ensemble. On a vu aussi le président reprendre des ministres qui parlaient ensemble et tournaient la tête, ce qui empêchaient que le photographe puisse avoir tous les visages tournés vers eux".

Au premier rang de la photo, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont entourés des ministres d'État. Seul Nicolas Hulot ne porte pas de cravate et semble se demander ce qu'il fait là. Le président a ensuite posé avec les femmes de son gouvernement puis les membres de la société civile.



Ce moment a aussi fait bondir les journalistes car ils n'ont pas pu y assister, comme de coutume. On leur a même demandé de sortir de la cour de l'Élysée. Quant aux photographes, ils ont été choisis parmi ceux accrédités mais ça n'a pas empêché l'improvisation. "On dit beaucoup que l'Élysée contrôle un petit peu son image. Il se trouve que là c'était amusant de voir que le placement des ministres était un petit peu fait à la va-vite, témoigne Denis Allard. Il y avait les grands devants, les petits derrière, la lumière était bonne mais pas très bien contrôlée, ils avaient installés deux spots qui n'étaient pas de la même puissance des deux côtés".



Mais pour Denis Allard, ce qui compte ce sont les instants en mouvement qui précèdent et suivent le cliché officiel. Comme quand le président frappe dans ses mains. "Systématiquement, les présidents, que ce soit Chirac, Hollande ou Sarkozy, à la fin des photos de famille, ont un petit geste avec les mains pour dire 'allez venez on arrête, on passe aux choses sérieuses'". Et les dossiers ne manquent pas d'ici les législatives où il faudra remettre ça avec peut-être... de nouvelles têtes !