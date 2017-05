publié le 19/05/2017 à 16:42

C'est par l'intermédiaire d'un communiqué de presse publié le vendredi 19 mai que la maison d'édition "Les Liens qui Libèrent" a annoncé l'annulation d'un ouvrage programmé pour le mois de septembre et provisoirement intitulé "Osons le big bang démocratique". La raison, "la nomination de Mr Nicolas Hulot au poste de ministre d'État et ministre de la transition écologique et solidaire".



Ce communiqué a cependant un peu plus tard été remis en cause par le co-fondateur des "Liens qui Libèrent" lui-même. Interrogé par le HuffPost, Henri Trubert a en effet déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'il "ne s'agit pas d'un livre de Nicolas Hulot, mais d'un ouvrage commandé par la Fondation Nicolas Hulot", qui collabore avec la maison d'édition depuis longtemps.

Henri Trubert explique également que cet ouvrage donne l'occasion à des experts de s'interroger sur le rôle de nos institutions dans les défis de la société. "Osons le big bang démocratique" devait ainsi être présenté par Nicolas Hulot, en tant que président de la fondation qui porte son nom. Son entrée au gouvernement ne lui permettra pas de s'impliquer sur ce sujet, ce qui n'empêchera pas selon Henri Trubert la sortie du livre, qui sera en conséquence présenté par le nouveau président de la Fondation, qui sera nommé bientôt.