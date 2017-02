ÉDITO - Alain Duhamel revient dans son édito politique sur les perspectives de Marine Le Pen à moins de trois mois de la présidentielle.

"Les circonstances sont favorables à Marine Le Pen" selon Alain Duhamel

Il existe pour Alain Duhamel une véritable "dynamique" Marine Le Pen : "Les circonstances lui sont favorables", déclare-t-il. Il estime qu'elle avait deux adversaires potentiels en position de la gêner particulièrement. L'un, Manuel Valls, a disparu, battu par Benoît Hamon lors de la primaire organisée par le PS. L'autre, François Fillon, se trouve dans une position particulièrement inconfortable, dans un "état piteux" selon Alain Duhamel, avec les soupçons d'emploi fictif de sa femme Penelope.



Marine Le Pen bénéficie en outre, selon lui, de "l'électorat le plus solide et le plus cohérent". Même les polémiques dans lesquelles elle se retrouve impliquée ne changent pas la confiance que ses électeurs peuvent avoir en elle d'après Alain Duhamel.



Interrogé sur le programme de la candidate du Front National, il estime qu'il fait preuve de "démagogie inventive". Il juge que celui-ci présente une double rupture, avec l'Europe et avec les marchés. La victoire de Donald Trump, qui passait plutôt pour une bonne nouvelle et un atout pour Marine Le Pen, a plutôt tendance à devenir un handicap, avec toutes les polémiques créées par les premières décisions prises par le nouveau président américain. Il ajoute que l'influence et la position actuelle de Donald Trump, Vladimir Poutine et Bachar al-Assad.