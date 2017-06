publié le 13/06/2017 à 16:49

Ils avaient respectivement obtenu la deuxième et la quatrième place lors de l'élection présidentielle de mai 2017. Pourtant, malgré la présence de Marine Le Pen au second tour grâce à ses 21,30% de voix récoltés au premier et le score de Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 19,58% des voix au premier tour, se plaçant ainsi à la quatrième position, les formations des deux leaders politiques n'ont pas réalisé la percée escomptée lors de la première phase des élections législatives. On parlait de "vague" prête à déferler aux législatives lors de la présidentielle, ce qui ne semble pas être le cas.



Le 11 juin, premier tour du scrutin destiné à renouveler les bancs de l'Assemblée nationale, le Front national (FN), que préside Marine Le Pen, n'a obtenu que 13,20% des suffrages au niveau national, et La France insoumise (FI) de Jean-Luc Mélenchon en a récolté 11,02%. Une baisse importante par rapport à leur montée en puissance constatée lors du scrutin présidentiel, même si le rapport de force entre les deux partis n'est pas inversé et que le FN tient toujours la dragée haute à la France insoumise.

"L'effet" Mélenchon et Le Pen estompé ?

Traditionnellement, l'élection présidentielle projette sur le devant de la scène des personnalités. En mettant en avant une pluralité de candidats locaux, les élections législatives vont davantage mettre en lumière un mouvement plutôt qu'une personnalité. Pour expliquer la baisse des scores des mouvements de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen entre la présidentielle et les législatives, le politologue Laurent Bouvet évoque des facteurs tenant aux campagnes respectives des deux leaders.

"Pour les militants convaincus, cela n'a rien changé. Mais pour les gens qui ont voté pour eux à la présidentielle sans avoir des convictions fortes, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen les a déçu", confie-t-il à RTL.fr. "Celle de Marine Le Pen pendant le débat de l'entre-deux-tours et celle de Jean-Luc Mélenchon qui a refusé de donner des consignes de vote a pu décevoir ces électeurs-là." Contre toute attente, la différence entre les deux modes de scrutin n'a pas été déterminante, explique par ailleurs le politologue. "Si c'était vrai, ça vaudrait pour tous et ce serait pareil pour Emmanuel Macron", dont le mouvement, La République en Marche (REM), semble à ce jour en bonne voie pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale.



Laurent Bouvet mentionne un facteur supplémentaire pour la France insoumise. En plus de l'abstention, la formation de gauche accuse aussi le coup à cause de la dispersion de l'électorat. "Lors de la présidentielle, le Parti communiste soutenait Jean-Luc Mélenchon, mais aux législatives, ils présentent leurs propres candidats. Ça pose un problème de lisibilité", interprète Laurent Bouvet.

L'influence des institutions de la Ve République sur le vote

Des facteurs généraux, comme la démobilisation des différents électorats, rentre aussi en compte. La longueur de la campagne avec les primaires a engendré une forme de lassitude parmi les votants, juge Laurent Bouvet. "Sauf que les électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle se sont moins mobilisés que les autres pour le premier tour des législatives", analyse-t-il. "Pour la première fois, le FN pâtit de l'abstention, comme les autres partis, alors qu'auparavant il en bénéficiait."



Laurent Bouvet estime également que l'inversion du calendrier joue un rôle prépondérant dans la probable victoire de la majorité présidentielle aux législatives. À son sens, "l'élection présidentielle est devenue la clef absolue du système politique français" et il soutient que beaucoup de Français considèrent qu'il est logique de donner une majorité au chef de l'État, une sorte de "cohérence nécessaire". Et par conséquent, les autres formations politiques pâtissent de cette organisation institutionnelle.