publié le 02/06/2017 à 19:29

La République en Marche creuse l'écart. Le parti, né du mouvement En Marche ! qui a porté Emmanuel Macron à l'Élysée, devance considérablement Les Républicains et le Front national au premier tour des élections législatives et semble en mesure d'obtenir une large majorité dans la future Assemblée nationale, selon une enquête du Cevipof diffusé ce vendredi 2 juin. Avec 31% d'intentions de vote (+1,5 en moins d'une semaine), LREM, alliée au MoDem, devance de 9 points Les Républicains et l'UDI (22%) et de 13 points le Front national (18%), stables par rapport aux précédents sondages.



La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est stable elle aussi avec 11,5% d'intentions de vote lors de ces législatives, et le PS allié au PRG en légère baisse à 8,5% (-0,5), selon ce sondage menée en partenariat avec Le Monde et le Cevipof (Science Po). Europe Écologie les Verts (EELV) est crédité de 3%, le Parti communiste français et Debout la France de 2% chacun.

La participation au premier tour de scrutin est évaluée à 61% du corps électoral et 64% des Français interrogés se disent sûrs de leur choix. Avec de tels scores, le bloc La République en marche / MoDem obtiendrait, selon les projections d'IPSOS, entre 395 et 425 sièges, ce qui lui assurerait largement la majorité absolue dans la future assemblée (289). LR et l'UDI obtiendraient 95 à 115 sièges, l'ensemble PS/PRG/EELV/Divers gauche serait laminé avec 25 à 35 sièges. La France insoumise et le PCF décrocheraient entre 10 et 20 sièges et le Front national entre 5 et 15.

Un Français sur deux seulement (50%) se dit en revanche favorable à ce qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Ils sont autant à partager l'avis contraire "pour qu'il partage le pouvoir".



*Enquête réalisée en ligne du 27 au 30 mai auprès de 14.958 personnes inscrites sur les listes électorales, dont 8.778 certaines de voter au premier tour, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 0,3 à 1,1 point. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.