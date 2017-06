publié le 09/06/2017 à 13:18

Les Britanniques se sont rendus aux bureaux de vote jeudi 8 juin pour leurs élections législatives. Moins de deux semaines après l'attaque à l'Arena de Manchester et moins d'une semaine après les attaques perpétrées à Londres, qui ont causé la mort de 30 personnes au total, la Première ministre britannique perd quinze siège et la majorité absolue, à l'issue d'un scrutin qu'elle pensait gagné. "Il est certainement incontestable que les événements terroristes ont influencé le choix des Britanniques", estime François Baroin, invité de RTL ce vendredi 9 juin.



"En politique ça va très vite aujourd'hui, les gens se positionnent en fonction d'une émotion de l'instant, d'un sentiment particulier et quotidien", poursuit-il pour commenter ce qu'il perçoit comme une volatilité de l'électorat, y compris de l'autre côté de la Manche, après les attaques qui ont frappé le Royaume-Uni. Le maire de Troyes, chef de file des Républicains dans la campagne pour les législatives françaises, diagnostique "un sentiment d'éloignement" selon lui de la population vis-à-vis de la sphère politique.

Tandis que le Royaume-Uni achève doucement le deuil de ses victimes du terrorisme, ses habitants ont décidé de porter un coup au Brexit ferme voulu par Theresa May. "Elle a perdu des sièges conservateurs, perdu des voix, perdu le soutien et la confiance. C'est assez pour qu'elle parte et laisse la place à un gouvernement vraiment représentatif", a déclaré Jeremy Corbyn, son principal opposant, en s'adressant à ses électeurs tôt ce vendredi 9 juin au matin.