Le leader du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn et la Première ministre britannique Theresa May

publié le 09/06/2017 à 07:45

Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Quelques heures après la fin de la fermeture des bureaux de vote au Royaume-Uni pour les élections législatives, le chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn, appelle la Première ministre conservatrice Theresa May à démissionner en raison des pertes subies par son parti aux élections législatives britanniques de jeudi. La Première ministre perd une quinzaine de sièges et sa majorité absolue, à l'issue d'un scrutin qu'elle pensait gagné.



"Elle a perdu des sièges conservateurs, perdu des voix, perdu le soutien et la confiance. C'est assez pour qu'elle parte et laisse la place à un gouvernement vraiment représentatif", a déclaré Jeremy Corbyn en s'adressant à ses électeurs tôt ce vendredi 9 juin au matin.

"C'est la règle ici. Lorsqu'un dirigeant de parti est victime d'une contre-performance électorale, a fortiori lorsqu'il est Premier ministre, il démissionne très vite", explique ce 9 juin au matin le politologue Philippe Marlière au micro de RTL. Cela renvoie notamment au sort réservé à David Cameron après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.