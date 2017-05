publié le 31/05/2017 à 19:30

Debout, micro à la main, en pleine rue... Le 12 mai dernier, Jean-Christophe Cambadélis était dans les rues parisiennes de la 16e circonscription pour mener sa campagne pour les élections législatives. Il avait décidé d'interpeller directement les citoyens en montant une estrade de fortune : une palette rouge. Le compte officiel de soutien du premier secrétaire du Parti socialiste avait posté plusieurs photos sur Twitter.



L'image a été jugée inattendue par les internautes, qui l'ont détournée à volonté. Jean-Christophe Cambadélis s'est amusé de ces détournements et a confié qu'une histoire particulière existait autour de cette palette rouge. "Je l'ai utilisée à chaque campagne. La seule différence cette fois-ci, c'est qu'on a eu l'idée de la peindre en rouge. Quelques tweets de militants de La France insoumise l'ont rendue célèbre en la transformant en 'Radeau de la Méduse' mais on a réussi à retourner le truc et la dérision a changé de camp", explique-t-il à L'Obs.

L'anecdote ne s'arrête pas là. Le magazine explique que le candidat aux élections législatives a créé un compte Twitter... dédié à cette palette. Que peut-on y voir ? "Tous les détournements mais aussi les photos prises à chaque déplacement".

Voici la liste des candidats aux élections législatives dans la 16e circonscription de Paris : Francis Mbella, Simone Sebban, Vittorio Callegari, Pierre Charitat, Anne Descoutures, Jean-Christophe Cambadélis (Parti socialiste), Sarah Legrain (La France Insoumise), Danièle Holland (Debout la France), Marina Podgorny, Lyadis Mahalaine, Mériam Boussebsi (UDI), Somalia Barro, François Bechieau-Nahon, Mounir Mahjoubi (La République En Marche), Alexandre Risso, Alexandre Cohen, Segio Tinti (PC), Yasmina Khaznawi, Anne-Constance Onghena (Les Républicains), Dan Lert, Kadie Bah, Michel Bulté (Front national), Emmanuel Devanne, Gaspard Delanoë.