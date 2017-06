publié le 13/06/2017 à 09:14

En France, Marine Le Pen perd près de 5 millions de voix entre le premier tour de la présidentielle, en avril dernier, et le premier tour des législatives. Au Royaume-Uni, lors des législatives de la semaine dernière, UKIP (le parti nationaliste de droite) n'a obtenu que 600.000 voix, contre 3,9 millions il y a deux ans. En Italie, lors des municipales du 11 juin, le mouvement Cinq Étoiles, donné pour le premier parti du pays, a nettement reculé à Gênes (où il est arrivé derrière les partis traditionnels), à Palerme, à Parme, à Vérone et à Padoue.



C'est peut-être le début du reflux de la vague populiste en Europe, qui n'avait cessé de gagner dans les années récentes. On a vu récemment des évolutions comparables aux Pays-Bas, en Espagne, et même en Allemagne, où l'AfD s'est effondrée dans les élections régionales récentes.

Plusieurs facteurs expliquent cela. D'abord peut-être le commencement de début de reprise, peu sensible en France et en Italie, mais davantage en Espagne ou en Allemagne. Ensuite, les faiblesses de ces mouvements, qui commencent à apparaître. Autant les questions qu'ils posent sont parfois les bonnes, sur la mondialisation et ses travers, autant les réponses qu'ils apportent sont catastrophiques, en économie tout particulièrement.