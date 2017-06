Travailleurs détachés : Emmanuel Macron lance une offensive contre la directive

publié le 09/06/2017 à 09:10

Les travailleurs détachés, c'est un système vicié et vicieux. Il permet à des travailleurs roumains ou polonais de travailler en France et dans toute l'Union européenne, non pas avec les charges sociales du pays d'accueil, mais avec celles du pays d'origine, moins coûteuses. Ce qui exerce une concurrence déloyale, en France même, vis-à-vis des entreprises qui emploient des Français ou des étrangers installés en France et travaillant aux conditions françaises. Par exemple, dans le bâtiment ou l'agriculture, deux secteurs qui utilisent beaucoup les travailleurs détachés.



L'idée d'Emmanuel Macron, c'est d’abord de limiter le détachement à un an, de prévoir pour les personnes concernées des avantages sociaux qui réduiraient l'écart avec les salariés aux conditions françaises, et de lutter plus sérieusement contre les fraudes. Il y aurait, en effet, 250.000 travailleurs clandestins chez nous, à peu près autant que de détachés officiels. Avoir mis en place un tel système est incompréhensible. Probablement qu'une idéologie libre-échangiste prévalait à la Commission il y a dix ans, au mépris des réalités sociales et économiques les plus élémentaires.

Les pays de l’Europe de l'Est y tenaient beaucoup, eux, parce qu'ils y voyaient une sorte de contrepartie. Les entreprises de l'Ouest rachetaient leurs entreprises à bon compte, grâce à la différence de prix et de compétitivité, et eux pouvaient envoyer des travailleurs chez nous.