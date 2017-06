Brexit : le fog tombe vraiment sur la Grande-Bretagne

et Loïc Farge

publié le 08/06/2017 à 08:09

La star de l’économie européenne depuis plusieurs années, avec une croissance solide et un chômage zéro, perd de son éclat. Au premier trimestre, le Royaume-Uni a eu une croissance deux fois plus faible que la nôtre. Ça n’était pas arrivé depuis très longtemps. L’investissement des entreprises faiblit, L’inflation remonte, sauf dans l’immobilier, qui est le thermomètre habituel de l'économie britannique, où les prix ont commencé à se retourner, après il est vrai une extraordinaire ascension.



Tout cela pourrait compliquer le mandat du vainqueur du scrutin de ce 8 juin, ou plutôt de la vainqueure, puisque la patronne des conservateurs, Theresa May, est en tête dans les sondages. Ce n'est pas le Brexit qui explique cette retombée. Le Brexit n'a encore joué qu'à la marge, peut-être en retardant certains projets d'investissements, de la part d'entreprises qui s'interrogent sur les possibilités d’exporter, à l’avenir, en Europe. Mais il n'a eu jusqu’ici qu'un impact très marginal.