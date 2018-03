publié le 28/07/2016 à 23:00

C'est une candidature surprise, sortie du chapeau par François Hollande en personne. Le Président de la République a décidé d'investir un proche pour les élections législatives de 2017. En effet, Didier Le Bret, ancien ambassadeur français en Haïti et surtout actuel coordinateur national du renseignement à l'Élysée, sera le candidat du Parti socialiste dans la 9e circonscription des Français de l'étranger (Afrique du Nord et de l'Ouest), laissée vacante par Pouria Amirshahi qui a fait le choix de quitter le parti à la rose. L'information a été officialisée le 25 juillet.



Alors que la menace terroriste a rarement été aussi importante en France après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, Didier Le Bret, âgé de 53 ans, quittera ses fonctions au mois de novembre, pour se consacrer à sa campagne. "C'est le bon moment pour s'engager", a rétorqué celui qui travaille à l'Élysée depuis juin 2015. Certaines personnalités de l'opposition, à l'image de Georges Fenech, président LR de la Commission d'enquête sur les attentats de 2015, se sont étonnés d'une telle décision.

#attentat Nice Surprenant départ du coordonnateur renseignement auprès Hollande pour candidature législative — Georges FENECH (@GeorgesFENECH) 24 juillet 2016

Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, a jugé ce départ du compagnon de Mazarine Pingeot, la fille de François Mitterrand, "choquant et irresponsable". Le porte-parole du parti Les Républicains, Sébastien Huygue, a demandé son remplacement "sans délai", quand Erwan Davoux, candidat de droite qui affrontera Didier Le Bret dans cette même circonscription en juin prochain l'attaque frontalement. "Qui prend en charge ses déplacements qui ont au mieux une double finalité?", s'interroge-t-il en dénonçant "une confusion État-PS".