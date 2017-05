publié le 17/05/2017 à 08:24

Ça flotte à droite. Les ténors des Républicains étaient partis la fleur au fusil pour reconquérir Matignon à l'occasion des législatives. Mais en choisissant un premier ministre de droite, Emmanuel Macron leur a tiré le tapis sous les pieds. La droite se retrouve quand même dans la situation étrange de vouloir provoquer une cohabitation face à un homme de leur propre camp. Forcément, tout le monde est déboussolé. D'ailleurs on voit bien que le discours a évolué. Le mot "cohabitation" n'est même plus employé. Il ne s'agit même plus de se "confronter" au gouvernement. Aujourd'hui le discours, c'est "on votera "pour" ce qui nous convient, et "contre" ce qui ne nous convient pas". Regardez, Édouard Philippe n'a même pas été exclu du parti Les Républicains.



Le discours est bien moins frontal qu'il y a une semaine. Lorsque François Baroin, le chef de file de la droite aux législatives, dit qu'Emmanuel Macron a dynamité la droite, d'une certaine façon il prend acte que la droite est dynamitée. Dynamitée, mais pas encore en ruine. Elle est fortement déstabilisée, déchirée mais pas encore désintégrée. Parce-que plus de 24 heures après la nomination d'Édouard Philippe, il est toujours difficile d'en mesurer les effets. Il va falloir attendre la liste du gouvernement pour savoir si le scud Édouard Philippe a atteint sa cible.