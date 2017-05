Jean-Marie Le Guen : "Je me proclame dans la majorité présidentielle"

publié le 15/05/2017 à 23:00

Jean-Marie Le Guen, ancien secrétaire d'État au développement et à la francophonie dans le dernier gouvernement, a soutenu Manuel Valls lors de la primaire socialiste et refusé de soutenir le candidat socialiste Benoît Hamon. Approuve-t-il la nomination d'Édouard Philippe à Matignon ? "C'est un homme connu, respecté, proche d'Alain Juppé, c'est un homme de droite, un républicain, un humaniste". Et d'ajouter : "Je pense qu'il a la carrure, c'est évidemment un pari mais il n'y a pas besoin d'organiser de la défiance".



Jean-Marie Le Guen estime aussi que la gauche réformiste doit se rapprocher d'Emmanuel Macron : "Je pense que cette gauche qui vient doit accepter de tendre la main à d'autres républicains. [...] Tout ça est nécessaire, ça ne veut pas dire que la droite et la gauche n'existent plus. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens de gauche qui soient présents dans cette majorité présidentielle", a assuré l'ancien soutien de Manuel Valls, qui dit "regretter la radicalisation du Parti socialiste".

Il estime que c'est "une erreur de ne pas accepter la main tendue" d'Emmanuel Macron. "Il faut aller dans le mouvement, je me proclame très nettement dans la majorité présidentielle. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de députés réformateurs qui soient reconduits", complète-t-il.