publié le 28/02/2017 à 07:56

Jean-Marie Le Guen attaque franchement Benoît Hamon. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les divergences au sein du Parti socialiste sont toujours notables. Invité de RTL, le secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie a ainsi déploré le "programme de rupture" du vainqueur de la primaire de la Belle Alliance populaire. "La logique de Benoît Hamon, c'était d'être le candidat unique de la gauche d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon. Il s'est occupé essentiellement de la gauche de la gauche, et aujourd'hui, il est dans une impasse stratégique", a-t-il déploré alors qu'une alliance entre le candidat socialiste et celui de la France insoumise a été balayée.



L'ancien ministre de l'Éducation devra donc composer exclusivement avec Europe Écologie-Les Verts après le retrait de Yannick Jadot. Une alliance minime, selon Jean-Marie Le Guen : "Yannick Jadot ne pouvait pas être candidat, les Verts sont à l'agonie. L'objectif était d'avoir une candidature unique. Or, il n'y a pas d'unité. Benoît Hamon s'est isolé en tenant un discours extrêmement radical et s'est donc isolé de sa famille politique".

Face à ce nouvel accord, le secrétaire d'État dénonce un "programme d'une gauche radicalisée". En première ligne ? Les questions économiques avec notamment le déficit de la France. "Aujourd'hui notre déficit est de 80 milliards, mais ça veut dire que chaque année on va chercher 80 milliards sur les marchés financiers. Si dans le même temps, vous expliquez que vous allez demander à emprunter 160 mais que vous ne les remboursez pas... On risque d'avoir des problèmes", s'est-il alarmé visant directement le programme de Benoît Hamon. Avant de lancer : "C'est un peu une économie vaudou".