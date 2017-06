publié le 01/06/2017 à 16:04

L'arrivée au gouvernement d'Emmanuel Macron de deux membres des Républicains avait provoqué quelques remous au sein du parti de droite. Beaucoup avaient critiqué le choix de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin de rejoindre le gouvernement du président élu. Daniel Fasquelle, le maire du Touquet en faisait partie. Le député LR du Nord, actif sur Twitter, a notamment publié et relayé de nombreux messages moqueurs à l'encontre de Gérald Darmanin, nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics.



Des critiques très peu appréciées par l'intéressé, qui n'a pas hésité à le faire savoir. Il a ainsi envoyé un SMS à Daniel Fasquelle, auquel Le Parisien a pu avoir accès. Le tout nouveau ministre écrivait ainsi : "Bonjour Daniel. Cela fait plusieurs fois que je lis des messages très loin d'être sympathiques sur moi. Faut-il que je soutienne le candidat En Marche ! dans ta circonscription ? Ou bien que je publie les lettres de demandes d'interventions fiscales que tu m'envoies depuis ma nomination ?". Daniel Fasquelle est en effet candidat à sa réélection dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais.

"Estomaqué" par le texto du ministre, le député-maire a indiqué au Parisien avoir "décidé de porter plainte auprès du procureur de la République de Paris et auprès de la Cour de Justice de la République pour menace, chantage et abus de pouvoir". Danielle Fasquelle a confié avoir rapidement transmis le message à ses avocats "pour qu'ils réfléchissent à la réponse à donner". Il s'est également adressé au premier ministre Édouard Philippe, pour le mettre au courant et lui demander "quelles suites il comptait donner dans les plus brefs délais à cette affaire".

Daniel Fasquelle nie avoir demandé plusieurs "interventions fiscales" pour ses administrés, comme l'insinue le SMS de Gérald Darmanin. "Mes services n'ont retrouvé qu'une seule lettre au ministre depuis son entrée en fonction", explique-t-il. Elle concernait la demande d'un habitant du Touquet percevant l'allocation adulte handicapé, qui s'interrogeait sur le fait de ne pas être totalement exonéré de la taxe d'habitation, selon l'édile.



"Je dénonce avec force cette instrumentalisation des services fiscaux sans précédent à mes yeux", poursuit Daniel Fasquelle qui ajoute : "À partir de maintenant, tous ceux qui ont écrit directement ou par l'intermédiaire au fisc peuvent se sentir menacé. S'ils ne plaisent pas au ministre, leurs démarches seront publiées ! Ce qui se passe est d'une exceptionnelle gravité et ne peut rester sans suite".