Attentat à Manchester : Gérald Darmanin évoque sa "solidarité" et son "émotion"

et Elizabeth Martichoux

publié le 23/05/2017 à 09:01

"Ils sont l'ossature de la République", a déclaré Gérald Darmanin à l'égard des fonctionnaires, ce mardi 23 mai au micro de RTL. Le nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics, nommé par Emmanuel Macron s'entretiendra dès ce mardi 23 mai avec les syndicats des fonctionnaires, dont il devra écouter les inquiétudes, Emmanuel Macron ayant promis pendant sa campagne présidentielle de supprimer 120.000 postes dans la fonction publique.



"Je vais essayer de les rassurer", affirme l'ex-maire de Tourcoing. "Dans le titre du portefeuille ministériel que le président de la République a bien voulu me confier, (...) il y a la fonction publique avec le budget. Je pense que cela veut dire 'évitons la guerre entre le budget et la fonction publique'", note le nouveau ministre, issu des rangs du parti Les Républicains. À sa tâche ministérielle, Gérald Darmanin adosse la modernisation de l'État : "Les chiffres, c'est une chose. Ce qui est intéressant, c'est savoir pourquoi faire, comment moderniser le service public ?"

Gérald Darmanin soutient avec fermeté l'engagement de suppression de postes de fonctionnaires pris par Emmanuel Macron mais apporte un bémol. L'objectif "sera tenu mais il ne sera pas tenu de manière comptable, a-t-il déclaré au micro d'Élizabeth Martichoux. Je respecte les agents de la fonction publique (...) On ne supprime pas des fonctionnaires mais des postes de fonctionnaires."