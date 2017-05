Emmanuel Macron, Édouard Philippe : un tandem de fortes personnalités

publié le 26/05/2017 à 09:24

Il était une fois un président qui voulait gouverner au centre et qui le revendiquait... Il était une fois ce même président qui prit comme premier ministre un homme qui n'était pas du même parti que lui. Ils étaient tous les deux jeunes, modernes et fougueux... Tout s'est bien passé, avant que ça ne se gâte. Sauf qu'à la fin ça ne s'est pas bien terminé du tout, puisque ce dit Premier ministre s'est affranchi et a retourné son ambition contre le président. Cette histoire, c'est celle de Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac.



Le parallèle historique avec le nouveau tandem entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe est tentant, et comparaison n'est pas raison. Depuis dix jours, le tandem semble plutôt bien fonctionner. Dans l'expression en tout cas, pas de divergences, pas de couacs... Pour leur complicité : Starsky et Hutch. Il y a toutefois des petites choses qui sont passées inaperçues mais qui montrent que ce sont deux personnalités fortes qui ne s'en laissent pas compter. Par exemple : le choix du directeur de cabinet, un choix très important. On dit parfois que c'est le premier ministre bis. Cela a donné lieu à un bras de fer entre Matignon et l'Élysée. Macron a voulu lui imposer un proche, Édouard Philippe a tenu bon et a pu choisir un homme de confiance.

Édouard Philippe peut nourrir des envies d'Élysée

À chacun son territoire donc, sauf qu'Emmanuel Macron a réussi à imposer des conseillers communs Matignon-Élysée, du jamais vu. Officiellement, cela permettra de fluidifier les relations, mais c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de garder un œil sur ce qui se passe de l'autre côté de la Seine. On a beaucoup dit aussi qu'Emmanuel macron avait placé des hommes de droite, Le Maire et Darmanin, à des postes-clés, l'Économie et le Budget, sous l'autorité d'Édouard Philippe mais, dans les faits, cela risque de se passer un poil différemment. "Sur ces deux ministères, c'est moi qui aurai la main", a confié le président.

Pendant ce temps, Édouard Philippe peut nourrir des envies d'Élysée... On dit que qui monte les marches de Matignon se voit très vite monter celles de l'Élysée. Pourquoi pas Édouard Philippe... Il n'a que 46 ans, Jacques Chirac en avait 42 ans. Ce n'est toutefois pas la même envergure politique : il est peu connu et puis surtout il n'a pas de troupes politiques à lui. Arrivera-t-il à se créer des fidélités parmi les députés élus en juin ? L'appétit vient en mangeant, l'ambition se nourrit de l'expérience.