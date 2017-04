et Olivier Mazerolle

publié le 02/04/2017 à 15:13

La question brûle les lèvres des observateurs politiques. Avec quelle majorité à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron gouvernerait-il en cas de victoire à la présidentielle ? Invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 2 avril, François Bayrou reconnaît et revendique une "diversité de soutiens" à la candidature d'Emmanuel Macron, mais tous ne joueront pas les premiers rôles. S'il venait à remporter la présidentielle, le président du mouvement "En Marche!" gouvernerait avec "le parti du président" et passerait une "entente avec le centre libre".



Un point c'est tout. François Bayrou est, en effet, persuadé, que le mouvement "En Marche !" bénéficiera d'une majorité à l'Assemblée. "La majorité présidentielle aura-t-elle la majorité aux législatives, où il présentera des candidats "qui pour la moitié ne sont pas députés aujourd'hui" ? La réponse est oui, parce que le choc de l'élection d'un nouveau président de la République qui signifiera que les Français renvoient les deux partis traditionnels du monopole du pouvoir à leurs chères études, va entraîner une vague de soutiens aux élections législatives."

Après avoir fait cette mise au point, François Bayrou précise qu'il ne serait pas opposé à ce que des candidats élus députés sous une autre étiquette rejoignent la majorité présidentielle. "Je n'ai aucun doute sur ce sujet. Il y a beaucoup de responsables de droite, qui disent : 'ça m'intéresse'. Je sais qu'il y aura désormais une action publique renouvelée. Rien ne va désormais pouvoir empêcher des gens de bonne volonté de travailler ensemble, même s'ils n'ont pas le même parcours."

François Bayrou sera-t-il toujours maire de Pau après la présidentielle ?

Comme il l'avait déjà indiqué lors de sa "proposition d'alliance" à Emmanuel Macron, François Bayrou a "choisi d'aider". Il garantit, en revanche, qu'il n'a "jamais" eu de conversation avec le candidat "En Marche !" quant à son avenir personnel. "Parce qu'il n'y a rien de plus vain, stupide et stérile que les gens, sentant l'élection présidentielle, se projettent dans des responsabilités qu'ils pourraient avoir", tout en n'indiquant pas avec certitude s'il resterait maire de Pau en cas de victoire d'Emmanuel Macron. "Je ne quitterai jamais cette ville et cette région, c'est chez moi. Je serai élu municipal à Pau sans aucun doute." La nuance est importante, puisque si François Bayrou est nommé ministre ou premier ministre, il sera contraint de quitter ses fonctions de maire de Pau.