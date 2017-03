et Elizabeth Martichoux

Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, pourrait apporter son soutien à Emmanuel Macron. L'annonce serait même imminente. Après les secrétaires d'État Thierry Braillard et Barbara Pompili, ce serait le premier ministre à rallier le candidat du mouvement "En Marche !". Une possibilité qui enthousiasme François Bayrou, son principal soutien. "Jean-Yves Le Drian, c'est une personnalité qui est respectée comme on dit sur tous les bancs, dans tous les courants d'opinion. (...) Quand vous avez la responsabilité de la Défense, vous n'êtes pas un homme de parti mais de pays", estime le président du MoDem, jeudi 23 mars, au micro de RTL.



Un tel soutien serait d'autant plus important pour Emmanuel Macron, car Jean-Yves Le Drian a la particularité d'être aussi le président de la région Bretagne. Un détail qui n'a pas échappé à François Bayrou, qui estime qu'un tel ralliement serait "très bien" pour son candidat.

Ces soutiens venus du gouvernement et des rangs socialistes, mais aussi de la droite voire même des communistes, deviennent un angle d'attaque pour les détracteurs d'Emmanuel Macron. "Que fait Emmanuel Macron ? Que propose-t-il ? Il propose de sortir de cet affrontement stupide entre le clan de gauche et le clan de droite. C'est une thèse que j'ai défendue depuis longtemps devant les Français", explique François Bayrou.